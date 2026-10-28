Monza - Napoli, probabili formazioni: Marianucci al posto di Di Lorenzo Chance per il difensore, che in azzurro ha giocato solo due volte

La trasferta dell'U-Power Stadium di Monza contro i padroni di casa si preannuncia come uno snodo cruciale per le rotazioni del Napoli, ma soprattutto come una vera e propria prova del nove per Luca Marianucci. Con la necessità di far rifiatare i titolari e ridisegnare la linea difensiva, la maglia da titolare sulla corsia di destra sembra destinata al giovane difensore livornese, chiamato a rilevare Giovanni Di Lorenzo.

Per Marianucci si tratterebbe soltanto della seconda gara dall'inizio in due anni con la maglia azzurra. La memoria torna inevitabilmente alla prima occasione dal 1', datata fine settembre 2025 nella delicata trasferta contro il Milan a San Siro. Un esordio amaro, segnato dall'infortunio d'esperienza sul movimento di Pulisic che aprì la strada alla rete del momentaneo vantaggio rossonero firmata da Saelemaekers, nel match poi terminato 2-1 per i padroni di casa.

Da quel momento, il campo si è trasformato in un miraggio per Marianucci, rimasto ai margini delle scelte tecniche fino al movimentato pomeriggio di gennaio al Maradona contro l'Hellas Verona. Con la squadra sotto di due reti e una panchina ridotta all'osso, la scelta cadde proprio sul classe 2004: buttato nella mischia per dare freschezza e spinta laterale, il ragazzo rispose con personalità, inventando l'assist decisivo per Di Lorenzo che valse il definitivo 2-2.

Stasera Monza rappresenta l'occasione perfetta per chiudere quel cerchio. Riadattato terzino destro in una difesa a quattro, Marianucci farà parte di un undici ampiamente rinnovato ma solido, che vedrà anche il rientro dall'inizio di pilastri come Amir Rrahmani, Vanja Milinkovic-Savic, Stanislav Lobotka e Giovane. Per il classe 2004 si riaprono le porte della titolarità: 90 minuti per dimostrare che l'errore di Milano fa parte del passato e che il Napoli può contare su di lui.