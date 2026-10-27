Napoli: la polizia esegue un'ordinanza di custodia cautelare I fatti risalgono al 4 maggio scorso

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli, nei confronti di un 49enne, con precedenti di polizia, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli eventi risalgono al 4 maggio 2026 quando, nella circostanza, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta hanno intimato l'alt al conducente di un’auto che stava guidando facendo uso del telefono.

L'uomo, in un primo momento, dopo aver accostato, ha lanciato dal finestrino un sacchetto contenente 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2 kg, dandosi poi alla fuga tra i veicoli in circolazione, oltrepassando altresì la corsia telepass senza effettuare il pagamento del pedaggio autostradale. Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno intercettato l'uomo nel comune di Giugliano in Campania.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.