Halloween, la Finanza rafforza i controlli e sequestra migliaia di prodotti Le verifiche delle fiamme gialle nell'area metropolitana

In vista di Halloween il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito una serie di interventi ispettivi nel capoluogo e nell'area metropolitana. L'obiettivo era contrastare la vendita di prodotti non conformi al codice del consumo.

I finanzieri dei vari reparti della Città Metropolitana hanno controllato diversi esercizi commerciali. In alcuni casi, accanto a merce regolare e conforme alla normativa, erano state allestite aree espositive dedicate alla ricorrenza, che avrebbero indotto in errore i clienti.

33 SEGNALAZIONI E OLTRE 270MILA ARTICOLI SEQUESTRATI

Gli interventi hanno portato a segnalare 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Sono stati sequestrati oltre 270.000 articoli a tema Halloween ritenuti non sicuri, perché non conformi agli standard imposti dalla normativa di settore a tutela dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.

DOVE SONO STATI ESEGUITI I SEQUESTRI

I sequestri più consistenti riguardano l'area del Nolano, nei comuni di Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano. Qui sono stati trovati articoli di decorazione, cestini e lumi a forma di zucca, costumi e maschere horror, unghie finte e gadget.

Circa 37mila0 prodotti sono stati sequestrati nei quartieri cittadini di Secondigliano, Vicaria e zona Industriale. Si tratta di maschere, giocattoli, cerchietti e tatuaggi a tema.

Gli altri interventi, nelle aree a nord di Napoli, nella zona oplontina e in quella flegrea, hanno riguardato maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni.

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

La Guardia di Finanza sottolinea il rilievo dell'attività per la natura stessa della merce sequestrata. La sicurezza di un prodotto, spiegano, non riguarda soltanto la sua qualità, ma anche il rispetto delle regole che permettono al consumatore di acquistare in modo consapevole e di usare correttamente ciò che porta in casa.