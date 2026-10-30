IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ordinaria amministrazione E contro il Monza gli azzurri giocano un primo tempo indegno di una squadra di serie A

Già le sento le trombe suonare e far festa per i 4 gol del Napoli al Monza. Già li leggo gli opinionisti puri e duri sbeffeggiare i critici della prima ora per aver dubitato di cotanta squadra. Fioccheranno di nuovo i voti alti. Eccederanno ancora gli elogi. Solo qualcuno, in realtà, meritato. Contro i biancorossi gli azzurri giocano un primo tempo indegno di una squadra di serie A, con errori talmente marchiani da apparire più frutto di paura che di incapacità. Spiccava su tutti una prestazione a dir poco imbarazzante di Amir Rrahmani, che infatti usciva alla fine del primo tempo. Il resto era solo ordinaria amministrazione.