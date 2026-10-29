Ponticelli, Daniele Sepe ed Emilia Zamuner in concerto per "Jazz di Frontiera" Sabato 31 ottobre 2026 con il GALACTIC JAZZ SYNDICATE suona "Jazz di Frontiera"

La grande musica live, l’esplorazione sonora e la contaminazione dei linguaggi musicali approdano nel cuore della Municipalità 6 del capoluogo partenopeo. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 19:00, l’Auditorium Sannino-De Cillis di Ponticelli (Via Angelo Camillo de Meis, 243) ospiterà un nuovo ed entusiasmante appuntamento della rassegna “Jazz di Frontiera”.

Sul palco di Ponticelli salirà il travolgente Galactic Jazz Syndicate, guidato da due figure di spicco del panorama musicale italiano e internazionale: Daniele Sepe, sassofonista e compositore, da sempre simbolo di ricerca, impegno e libertà espressiva attraverso la fusione di generi e culture musicali differenti; Emilia Zamuner, tra le voci più raffinate ed eleganti del jazz contemporaneo, riconosciuta per virtuosismo e spiccata sensibilità interpretativa.

Ad arricchire la performance sarà un ensemble di altissimo profilo: Salvatore Lampitelli (voce), Alessandro Morlando (chitarra), Paolo Zamuner (tastiere), Gianluca Capurro (basso), Massimo Del Pezzo (batteria).

"Affabulazione" la rassegna sostenuta dal Comune di Napoli

Inserito nella programmazione di “Affabulazione” — la rassegna di teatro, musica e danza sostenuta dal Comune di Napoli e dal Ministero della Cultura per la valorizzazione policentrica del territorio — il concerto si preannuncia come un evento di straordinaria intensità espressiva, capace di valicare i confini stilistici per connettere identità locale e respiro universale.

La direzione artistica del progetto è curata dal M° Gennaro Cappabianca per l'associazione Collegium Philarmonicum, realtà da anni impegnata nella promozione di iniziative culturali di alto valore sul territorio: «"Jazz di Frontiera" rappresenta un'occasione straordinaria per vivere l'improvvisazione e la musica d'autore come strumenti di incontro, inclusione e rigenerazione culturale per le periferie».