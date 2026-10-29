Tifo violento, convalidato l'arresto per due 19enni. Puteolana a porte chiuse La Procura contesta il tentato omicidio: stadi chiusi e 11 Daspo

Giro di vite giudiziario e amministrativo dopo i gravi disordini scoppiati domenica 25 ottobre allo stadio "Domenico Conte" al termine del derby tra A.S.D. Puteolana 1902 e Portici 1906, culminati nel brutale pestaggio di Mario Spedaliere. Per il 34enne tifoso ospite, ancora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, il quadro clinico resta critico.

Nelle ultime ore la Procura di Napoli e la Procura per i Minorenni hanno impresso una netta accelerazione alle indagini, aggravando le accuse e sollecitando massime sanzioni sia sul piano penale sia su quello della sicurezza pubblica.

La svolta giudiziaria: reato di tentato omicidio in concorso

I pubblici ministeri Claudio Siragusa (Procura ordinaria) e Francesco Regine (Procura per i Minorenni) hanno contestato formalmente il reato di tentato omicidio in concorso, oltre a quello di rissa aggravata, agli otto indagati fermati in flagranza differita nei giorni scorsi. Un'accusa formale contestata anche alla stessa vittima nell'ambito della ricostruzione dello scontro tra le opposte fazioni.

Parallelamente, la gip del Tribunale di Napoli, Ambra Cerabona, si è espressa sull'udienza di convalida dei cinque indagati maggiorenni, convalidando due arresti e disponendo le relative misure cautelari:

Il 19enne reo confesso (ai domiciliari): Il giudice ha convalidato l'arresto per il giovane di Pozzuoli che ha ammesso di aver colpito Spedaliere alla testa con un corpo contundente in legno (il piede di una sedia, poi fatto ritrovare agli agenti). Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a causa di patologie sanitarie incompatibili con la custodia in carcere. A suo carico pesano i filmati della videosorveglianza di una pizzeria e di una caserma della Guardia di Finanza. Durante l'interrogatorio, il giovane ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver reagito a una minaccia con coltello da parte della vittima, circostanza priva di alcun riscontro. Dai verbali è emerso inoltra una recente condanna a suo carico per violenza sessuale su minore di 14 anni, pornografia e minaccia.

Il secondo 19enne (in carcere): Convalidata la custodia cautelare in carcere per un altro ultras della Puteolana. Il giovane, pur ammettendo la presenza nei video acquisiti dalle forze dell'ordine, ha sostenuto di essere un passante occasionale. La gip ha tuttavia evidenziato la "volontà vicendevole" dei gruppi di attentare all'incolumità altrui, ravvisando un concreto pericolo di reiterazione del reato.

Le posizioni stralciate: Non sono stati convalidati gli arresti per gli altri tre maggiorenni, tra cui un 38enne sostenitore del Portici e amico della vittima, assistito dall'avvocato Emilio Coppola. Per la gip non sussiste la certezza dell'identificazione né della partecipazione attiva agli scontri.

Puteolana a porte chiuse e pioggia di Daspo

Sul fronte dell'ordine pubblico, le decisioni delle autorità di pubblica sicurezza sono state immediate e perentorie: Stadio a porte chiuse per tutta la stagione: Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto che per l'intera stagione calcistica 2026/2027 tutte le partite casalinghe della Puteolana 1902 si disputino in totale assenza di pubblico.

11 Daspo dal Questore: Il Questore di Napoli Fausto lamparelli ha firmato 11 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, formulati dalla Divisione Polizia Anticrimine. Le misure, della durata compresa tra i 5 e i 10 anni, colpiscono soggetti di età inclusa tra i 15 e i 38 anni (compresi gli otto fermati e tre denunciati a piede libero). Per uno dei destinatari è scattato il provvedimento aggravato in quanto recidivo.

Le indagini proseguono per delineare con ulteriore precisione le singole responsabilità all'interno della catena di violenza che ha trasformato un evento sportivo in una pagina drammatica per l'intero territorio flegreo.

Ultimo aggiornamento: Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Napoli ha convalidato gli arresti in differita notificati da carabinieri e polizia ai tre minorenni coinvolti negli scontri post partita di domenica scorsa a Pozzuoli che hanno visto contrapposti tifosi della Puteolana e tifosi del Portici, durante i quali un ultrà 19enne ha ferito in modo grave un uomo di 34 anni ricoverato in gravi condizioni. Il gip ha disposto per tutti e tre la detenzione in un istituto penale minorile.