Ercolano: il parco archeologico ricorda Antonio De Simone Profondo conoscitore dei territori di Ercolano, Pompei e dell'area vesuviana

Il parco archeologico di Ercolano partecipa con sincero dolore alla scomparsa di Antonio De Simone, archeologo e grande conoscitore dei territori di Ercolano, Pompei e dell'area vesuviana.

Il Parco si stringe ai familiari, ai colleghi, agli allievi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il lavoro di studio, ricerca e tutela del patrimonio archeologico.

Professore universitario, Antonio De Simone è stato tra i maggiori studiosi dell'area vesuviana ed ha contribuito agli scavi della Villa dei Papiri a Ercolano che hanno riportato alla luce settori inesplorati.

"La scomparsa del professore De Simone lascia un vuoto nella comunità scientifica e in tutto il territorio vesuviano. Studioso appassionato, ha contribuito a far conoscere questi luoghi, la loro storia e il loro valore.

La direttrice del parco, Federica Colaiacomo:

A nome mio e di tutto il Parco Archeologico di Ercolano esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Ne custodiremo il ricordo e ne porteremo avanti, con gratitudine, l'impegno per la conoscenza e la tutela di questo patrimonio".