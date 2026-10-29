Controlli di carabinieri e polizia locale: sequestrato circolo abusivo Due le persone arrestate

Carabinieri della stazione di Napoli Scampia, del nucleo cinofili di Sarno e agenti delle unità operativa di Scampia, operativa edilizia e patrimonio, reparto motociclisti della polizia locale hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel quartiere Scampia.

Due gli arresti, il primo già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg, il secondo alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

Erano in auto e quando gli è stato intimato l’alt sono fuggiti. Inseguiti per diversi chilometri, i due hanno speronato la gazzella dei carabinieri e poi hanno provato a scappare a piedi.

Bloccati, sono finiti in manette. Nelle tasche di Iorio, le chiavi di un club abusivo nel lotto SC3. In quei locali, militari e personale Enel hanno rilevato un allaccio diretto alla rete elettrica e un furto di energia elettrica stimato in circa 17mila euro. Il club è stato sequestrato e le opere abusive che lo circondavano sono state demolite, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco.

3 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura, 21 le violazioni al codice della strada contestate.