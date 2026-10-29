IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il blocco (quasi) medio Il nuovo pomo della discordia tra gli opinionisti azzurri è il blocco basso di Massimiliano Allegri

Il nuovo pomo della discordia tra gli opinionisti azzurri è il blocco basso di Massimiliano Allegri. Esiste o è tutta una invenzione dei giornalisti incompetenti? Per qualcuno più le seconda della prima. E a sostegno della sfacciata teoria si cita la recente sfida tra Barcellona e Real Madrid in terra catalana, che ha visto prevalere gli uomini di quel diavoletto irriverente di José Mourinho. Si sarebbe visto, nella vittoria dei blancos, una filosofia tattica molto allegriana: quella del blocco basso. Per l'appunto. Ma non è vero: là la difesa era ai limiti dell'aria di rigore e c'era la chiusura di tutte le linee di passaggio. Quello era il blocco (quasi) medio.