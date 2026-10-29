Strasburgo: il sindaco di Capri al consiglio d'Europa Il tema dell’iperturismo al centro del dibattito europeo

Portare il tema dell’iperturismo al centro del dibattito europeo, condividere le criticità che interessano le destinazioni più esposte ai flussi turistici e promuovere strumenti comuni per tutelare le comunità locali.

Con questi obiettivi, il sindaco di Capri, Paolo Falco, è intervenuto a Strasburgo al 51° Congresso delle autorità locali e regionali del Consiglio d’Europa, in corso dal 27 ottobre, su invito a tenere una relazione dedicata al tema “Overtourism strain on local self-government”, ovvero le pressioni dell’iperturismo sull’autonomia e sulla capacità di governo degli enti locali.

Nel corso della sessione, alla presenza di delegati provenienti da diversi Paesi europei, il sindaco ha illustrato le principali problematiche legate alla gestione dei flussi turistici, le possibili soluzioni, gli studi commissionati per approfondire il fenomeno e il percorso avviato con la Carta di Amalfi, quale occasione di confronto e di elaborazione di strumenti condivisi per affrontare le sfide delle destinazioni turistiche.

"Oggi, con grande onore, ho potuto rappresentare la nostra Isola al Congresso degli enti locali presso il Consiglio d’Europa. Ho presentato le problematiche legate all’iperturismo, le possibili soluzioni, gli studi che abbiamo fatto eseguire e il percorso della Carta di Amalfi», ha dichiarato il sindaco Paolo Falco. «Credo che questa sia la strada giusta per dare visibilità alle nostre istanze in Europa e provare a promuovere regole e leggi comuni, anche in materia di turismo e poteri locali.

La gestione dei flussi turistici è una questione che riguarda direttamente la qualità della vita dei residenti, l’equilibrio dei territori e la capacità delle amministrazioni di governare fenomeni sempre più complessi. Per questo è fondamentale che le esperienze delle destinazioni più esposte possano contribuire alla costruzione di risposte condivise a livello europeo".

A margine dei lavori del Congresso, il sindaco Falco è stato inoltre ricevuto per un incontro bilaterale da Kostantinos Koukas, presidente della Camera dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. L’incontro ha rappresentato un’ulteriore occasione di dialogo istituzionale sui temi che interessano i governi locali e sulle sfide poste dalla gestione dei flussi turistici.

La partecipazione di Capri ai lavori di Strasburgo si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale a portare il tema dell’iperturismo nelle sedi istituzionali internazionali, affinché le esigenze delle comunità residenti e la sostenibilità delle destinazioni entrino stabilmente nell’agenda europea.