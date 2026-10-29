Scontri tifosi Puteolana-Portici: il questore di Napoli emette 11 daspo Otto di essi già arrestati ed altri tre denunciati per rissa

Il questore di Napoli ha adottato 11 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui uno aggravato in quanto il destinatario era già stato sottoposto alla medesima misura.

I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura, della durata di 5 e 10 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 15 e i 38 anni.

In occasione dell’incontro di calcio Asd Puteolana 1902 - Portici 1906, disputatosi lo scorso 25 ottobre allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli, i tifosi avevano preso parte a una rissa durante la quale uno di loro, appartenente al Portici era stato colpito violentemente alla testa con un corpo contundente, riportando traumi cranici di estrema gravità, tali da renderne necessario il trasporto d’urgenza in ospedale per un delicato intervento chirurgico.

In relazione a questi episodi otto di essi erano stati arrestati, mentre gli altri tre erano denunciati per rissa aggravata.