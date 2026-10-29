Infortunio Lobotka, trauma alla caviglia: c'è doppia lesione! La nota medica Sette assenti per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Napoli: out Lobotka

Il Napoli nella serata di ieri è sceso in campo contro il Monza, vincendo contro i biancorossi per 1-4: gol di Hojlund, Politano, Rafa Marin e Kevin De Bruyne in chiusura. Una buona prova da parte degli azzurri con Landucci in panchina a causa della squalifica di due giornate per Massimiliano Allegri.

Unica nota negativa, l'infortunio di Stanislav Lobotka, costretto ad uscire dal campo in barella e a lasciare posto a Billy Gilmour. Una situazione di forte apprensione per la squadra e per i tifosi: la nota diffusa post partita dalla SSC Napoli ha reso noto che per il centrocampista si tratta di una trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Aggiornamento Lobotka, c'è doppia lesione: la nota del Napoli

15:20 La SSC Napoli ha diffuso una nota medica relativa alle condizioni di Stanislav Lobotka. Di seguito quanto pubblicato dal Napoli:

Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Lo stop potrebbe essere dalle 4 alle 8 settimane, variabile in base alla gravità della lesione.

Infortunio Lobotka: quanto tempo out?

Il calciatore è stato sottoposto prontamente nella serata di ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Tali esami verranno chiaramente approfonditi nella giornata di oggi e sono attese ulteriori specifiche, come reso noto da Landucci nel post partita: «Ora è con le stampelle, domani farà una radiografia».

Le sensazioni sulle tempistiche di rientro del calciatore non sono positive: il rischio è quello di un lungo stop. Il calciatore sicuramente non sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Juventus e si aggiunge così ad un elenco di ora sette infortunati. In vista della sfida di Torino e della partita contro il Porto in Champions League, Allegri potrebbe scegliere nuovamente De Bruyne davanti la difesa.