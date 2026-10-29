Monza-Napoli, Landucci: «Si deve essere più obiettivi nelle critiche! Su Lang..» Landucci nel post gara: «Sapevamo che sarebbe stata difficile, per questo abbiamo fatto cambi»

Il Napoli ha vinto per 1-4 contro il Monza in trasferta: tre punti che certificano l'avvio di un percorso - iniziato contro il Bodo Glimt - sia in termini di modulo che di risposte offensive. Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne a segno nella gara di ieri sera: reti che portano il Napoli a quota 14 punti in classifica, al pari della Juventus - sconfitta sul campo del Genoa per 2-0.

Sarà proprio la Vecchia Signora, allenata da Luciano Spalletti, la prossima avversaria del Napoli di Allegri. Domenica 1 novembre alle ore 20:45 allo Stadium gli azzurri affronteranno i bianconeri, dovendo però fare a meno anche di Stanislav Lobotka, uscito dal campo per infortunio contro il Monza.

Monza-Napoli: l'analisi di mister Landucci

Nel post partita di Monza-Napoli, il secondo allenatore Marco Landucci ha analizzato la gara in conferenza stampa. Massimiliano Allegri, a causa della squalifica rimediata contro la Roma, non poteva sedere sulla panchina azzurra: sarà assente anche contro la Juventus.

Di seguito le parole di Landucci:

«Allegri sarà contento: quando conquisti i tre punti devi essere felice. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, per questo abbiamo fatto pochi cambi. Eravamo consapevoli che la gara di questa sera fosse determinante per noi. Nel primo tempo avremmo potuto fare meglio, mentre nella ripresa abbiamo commesso un errore e subito un gol. Siamo comunque contenti di aver vinto questa partita».

«Gol subito? Queste cose le analizzeremo noi, guarderei soprattutto agli aspetti positivi. Abbiamo segnato quattro gol: prima ci criticavano perché vincevamo le partite soltanto di misura, adesso vinciamo 4-3 e non va bene lo stesso. Credo che dovremmo essere un po' più obiettivi nelle critiche e nei giudizi sulla squadra. Questa squadra ha avuto anche dei problemi: alcuni giocatori si sono infortunati in Nazionale. Scott McTominay, per esempio, è mancato per un mese e sappiamo quanto sia determinante per noi».

«Lang più basso? Quando gli avversari attaccano bisogna anche difendere. Lo aveva già fatto sabato scorso contro la Roma e lo ha fatto molto bene anche questa sera. Ha realizzato uno o due assist, mi sembra. Deve ancora migliorare un po', soprattutto sotto porta. Deve cercare di essere più incisivo e segnare qualche gol in più. Comunque, come tutti gli altri, ha disputato una buona partita»