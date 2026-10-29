A Napoli dal 7 novembre tre giorni di festival "Mare Magnum, Monstrum, Nostrum"

Tre giorni di eventi, incontri, laboratori, mostre e momenti performativi con tanti ospiti

a napoli dal 7 novembre tre giorni di festival mare magnum monstrum nostrum

Dalla Biblioteca Universitaria di Napoli alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, dal Grand Hotel Parker’s fino al Teatro Sala Assoli Moscato, siti storici e prestigiosi della città accoglieranno vincitori e vincitrici del riconoscimento

Napoli.  

Gran finale nel segno del “Mare Magnum, Monstrum, Nostrum” per la nona edizione de “Il mondo salvato dai ragazzini” 2026, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì in sodalizio con Andersen e Agita e realizzato grazie al sostegno della Regione Campania, nell’ambito del Piano di promozione culturale 2026, e di Bper Banca con un contributo della Fondazione Banco di Napoli.

Da sabato 7 a lunedì 9 novembre 2026, tutti gli autori e autrici vincitori del premio di Juvenilia torneranno infatti a Napoli – dopo il ciclo di cinque doppi “incontri ravvicinati” con le comunità educanti, tra settembre e ottobre, penultimo step del percorso – per condividere, alla presenza dei protagonisti, la cerimonia di assegnazione del riconoscimento in un weekend denso di eventi e di storie marine che culminerà, lunedì 9 novembre nel Teatro Sala Assoli Moscato.

L'evento conclusivo del 9 novembre: i dettagli

Una intensa giornata, quella conclusiva del 9 novembre: aperta, al mattino, dalle restituzioni educative collettive di bambine, bambini, ragazzi e ragazze degli istituti aderenti al progetto (IC 20 Villa Fleurent, della rete Blue Schools; Scuola primaria di Suor Orsola Benincasa; IC Carlo Poerio-Riviera; IC 19 Russo-Montale; IS Polo delle Arti Palizzi-Caselli; IS Casanova; liceo classico statale Gian Battista Vico; liceo classico statale Vittorio Emanuele II-Garibaldi) che hanno trasformato con vari linguaggi della creatività i libri vincitori: la fiaba magico-realistica di Vivian Lamarque Storia con mare cielo e paura (Salani); l’albo illustrato di Emilio Urberuaga e Javier Zabala Pez (Il Gatto Verde, traduzione di Luna Di Meglio), i libri illustrati di divulgazione scientifica In riva al mare di Elisabetta Mitrovic (Topipittori) e Ondario di Sarah Zambello e Susy Zanella (Nomos). Novità di quest’anno, la nuova sezione “Trasversalità” del premio Il mondo salvato dai ragazzini: assegnata all’archeologo ed etruscologo Paolo Giulierini per il suo libro Mare Monstrum (Giunti).

La giornata clou della festa proseguirà, nel pomeriggio del 9 novembre (ore 17:30), con la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, con tanto di “veleggiata musicale” curata dal duo VeLe InCanto (costituito dalle musiciste e cantanti Grazia Di Luca e Giada Canzanella) e le consuete interviste ai vincitori di Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen, e Donatella Trotta, presidente di Kolibrì e direttrice artistica del progetto.

Un piccolo grande viaggio costellato di testimonianze che culminerà, alle ore 19:00, nel momento conclusivo con il racconto-spettacolo del progetto «Mare Mater»: omaggio a Giulia Civita Franceschi, definita “la Montessori del mare”, a dieci anni dalla prima produzione dello spettacolo di Casa del Contemporaneo, evento site-specific frutto di un percorso laboratoriale condotto dal regista e attore Fabio Cocifoglia, in scena con Manuela Mandracchia, Luca Iervolino, Giampiero Schiano e le bambine e i bambini dell’IC Madonna Assunta di Bagnoli: scenario, nel 2027, delle regate dell’America’s Cup.

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