A Napoli dal 7 novembre tre giorni di festival "Mare Magnum, Monstrum, Nostrum" Tre giorni di eventi, incontri, laboratori, mostre e momenti performativi con tanti ospiti

Gran finale nel segno del “Mare Magnum, Monstrum, Nostrum” per la nona edizione de “Il mondo salvato dai ragazzini” 2026, ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì in sodalizio con Andersen e Agita e realizzato grazie al sostegno della Regione Campania, nell’ambito del Piano di promozione culturale 2026, e di Bper Banca con un contributo della Fondazione Banco di Napoli.

Da sabato 7 a lunedì 9 novembre 2026, tutti gli autori e autrici vincitori del premio di Juvenilia torneranno infatti a Napoli – dopo il ciclo di cinque doppi “incontri ravvicinati” con le comunità educanti, tra settembre e ottobre, penultimo step del percorso – per condividere, alla presenza dei protagonisti, la cerimonia di assegnazione del riconoscimento in un weekend denso di eventi e di storie marine che culminerà, lunedì 9 novembre nel Teatro Sala Assoli Moscato.

L'evento conclusivo del 9 novembre: i dettagli

Una intensa giornata, quella conclusiva del 9 novembre: aperta, al mattino, dalle restituzioni educative collettive di bambine, bambini, ragazzi e ragazze degli istituti aderenti al progetto (IC 20 Villa Fleurent, della rete Blue Schools; Scuola primaria di Suor Orsola Benincasa; IC Carlo Poerio-Riviera; IC 19 Russo-Montale; IS Polo delle Arti Palizzi-Caselli; IS Casanova; liceo classico statale Gian Battista Vico; liceo classico statale Vittorio Emanuele II-Garibaldi) che hanno trasformato con vari linguaggi della creatività i libri vincitori: la fiaba magico-realistica di Vivian Lamarque Storia con mare cielo e paura (Salani); l’albo illustrato di Emilio Urberuaga e Javier Zabala Pez (Il Gatto Verde, traduzione di Luna Di Meglio), i libri illustrati di divulgazione scientifica In riva al mare di Elisabetta Mitrovic (Topipittori) e Ondario di Sarah Zambello e Susy Zanella (Nomos). Novità di quest’anno, la nuova sezione “Trasversalità” del premio Il mondo salvato dai ragazzini: assegnata all’archeologo ed etruscologo Paolo Giulierini per il suo libro Mare Monstrum (Giunti).

La giornata clou della festa proseguirà, nel pomeriggio del 9 novembre (ore 17:30), con la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, con tanto di “veleggiata musicale” curata dal duo VeLe InCanto (costituito dalle musiciste e cantanti Grazia Di Luca e Giada Canzanella) e le consuete interviste ai vincitori di Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen, e Donatella Trotta, presidente di Kolibrì e direttrice artistica del progetto.

Un piccolo grande viaggio costellato di testimonianze che culminerà, alle ore 19:00, nel momento conclusivo con il racconto-spettacolo del progetto «Mare Mater»: omaggio a Giulia Civita Franceschi, definita “la Montessori del mare”, a dieci anni dalla prima produzione dello spettacolo di Casa del Contemporaneo, evento site-specific frutto di un percorso laboratoriale condotto dal regista e attore Fabio Cocifoglia, in scena con Manuela Mandracchia, Luca Iervolino, Giampiero Schiano e le bambine e i bambini dell’IC Madonna Assunta di Bagnoli: scenario, nel 2027, delle regate dell’America’s Cup.