I carabinieri gli devono installare il braccialetto ed ecco cosa accade In casa con due barattoli di cannabis sul tavolo: arrestato

Ha 30 anni ed è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e poi in carcere. L’uomo era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg e al divieto di avvicinamento alla sua ex. Questo in attesa di installare il braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura.

I carabinieri della stazione Napoli Vomero erano nella sua abitazione proprio per questo motivo.

Ma attenzione. Durante il controllo, in bella vista sul tavolo della cucina, due barattoli contenenti infiorescenze di cannabis.

Approfondita la perquisizione, i militari hanno rinvenuto due involucri di marijuana di 150 e 200 grammi, un panetto di hashish di 94 grammi e un quaderno con tutta la contabilità inerente l’attività di smercio.

In casa anche 4 proiettili, materiale per il confezionamento delle dosi e 320 euro in contante ritenuto provento illecito.