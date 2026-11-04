Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato Eseguito provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 45enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento in questione, emesso lo scorso 23 ottobre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali.

Dovrà espiare la pena di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per danneggiamento, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati commessi nella città di Napoli tra gli anni 2017 e 2026.