Catello di Cisterna: carabinieri arrestano pusher 29enne L'uomo è finito in manette e poi in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne di Casalnuovo già noto alle forze dell’ordine.



Durante un controllo alla circolazione in via Gramsci, tra i palazzoni della Cisternina, i militari hanno rinvenuto nella sua auto 93 grammi di crack avvolti in un involucro di plastica. Addosso anche 810 euro in contante ritenuto provento illecito. L'uomo è finito in manette e poi in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.