IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Perse in partenza Le previsioni per la serata portoghese erano tutt'altro che rosee e infatti...

Qualcosa doveva non aver funzionato nella costruzione della organizzazione tecnico-tattica del Napoli degna di questo nome se entrambi gli intervistati azzurri, prima della partita di Champions League contro il Porto, avevano ribadito tanto la necessità quanto l'urgenza di difendersi. Addirittura Matteo Politano aveva parlato della concreta possibilità di "arroccarsi in alcuni momenti". Insomma, le previsioni per la serata portoghese erano tutt'altro che rosee e lo stesso tecnico toscano pareva non crederci quando parlava del peso delle ultime tre partite, come se quelle da disputare l'indomani e contro il City fossero perse in partenza.