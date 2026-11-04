Piazza Garibaldi, ruba prodotti farmaceutici: arrestato dalla polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla polizia di Stato in piazza Garibaldi e presso la stazione centrale di Napoli, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, hanno arrestato un 58enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato in concorso.
In particolare, i poliziotti sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, dove era stata segnalata la presenza di due soggetti intenti ad asportare della merce da un furgone parcheggiato.
Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno individuato uno dei due autori, un 58enne, trovato in possesso di alcune scatole contenenti prodotti farmaceutici, asportate poco prima dal veicolo.
L’uomo è stato alla fine arrestato, mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.