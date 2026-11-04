Napoli: inaugurato il nuovo studentato al centro direzionale Buonajuto: "Risposta concreta contro il caro-affitti e leva per la riqualificazione del quartiere"

“L’inaugurazione del nuovo studentato nell’Isola A4 del Centro Direzionale di Napoli rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra città e per il sostegno concreto al diritto allo studio”, dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali.

“Si tratta di un intervento strutturale che risponde a due esigenze cruciali. Da un lato, garantisce agli studenti fuorisede la possibilità di accedere ad alloggi a prezzi calmierati e convenzionati, abbattendo le speculazioni del libero mercato ed evitando che il costo dell'affitto si trasformi in un ostacolo insormontabile per la conclusione degli studi.

Dall’altro, restituisce vita e sicurezza a un’area strategica come il Centro Direzionale, finora vissuta quasi esclusivamente negli orari d’ufficio.

Portare centinaia di giovani ad abitare qui significa innestare nuova socialità, rilanciare i servizi locali e muovere un passo decisivo verso l'idea di una Napoli multicentrica, capace di offrire opportunità in ogni quartiere e decongestionare le zone saturate dalla movida”.

Buonajuto stamattina si è confrontato con alcuni studenti presenti, giunti in forma di protesta, per ascoltare le loro ragioni: “La presenza stamattina di diversi studenti, venuti a chiedere con decisione più diritti e maggiori investimenti per l'istruzione pubblica, è un segnale di vitalità democratica che condividiamo appieno nei contenuti.

Le istituzioni non devono temere il dissenso o le richieste dei giovani, ma hanno il dovere morale e politico di ascoltarle e trasformarle in risposte concrete. Il carovita e le difficoltà sul fronte abitativo sono emergenze reali: l'apertura di questa struttura dimostra che, quando le istituzioni lavorano con visione, le soluzioni si possono e si devono trovare”.