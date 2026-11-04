Napoli: inaugurato il nuovo studentato al centro direzionale

Buonajuto: "Risposta concreta contro il caro-affitti e leva per la riqualificazione del quartiere"

napoli inaugurato il nuovo studentato al centro direzionale

Napoli, inaugurato il nuovo studentato al Centro Direzionale. Buonajuto (Casa Riformista): “Risposta concreta contro il caro-affitti e leva per la riqualificazione del quartiere. Giuste le rivendicazioni degli studenti”

Napoli.  

 

“L’inaugurazione del nuovo studentato nell’Isola A4 del Centro Direzionale di Napoli rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra città e per il sostegno concreto al diritto allo studio”, dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali.

“Si tratta di un intervento strutturale che risponde a due esigenze cruciali. Da un lato, garantisce agli studenti fuorisede la possibilità di accedere ad alloggi a prezzi calmierati e convenzionati, abbattendo le speculazioni del libero mercato ed evitando che il costo dell'affitto si trasformi in un ostacolo insormontabile per la conclusione degli studi.

Dall’altro, restituisce vita e sicurezza a un’area strategica come il Centro Direzionale, finora vissuta quasi esclusivamente negli orari d’ufficio.

Portare centinaia di giovani ad abitare qui significa innestare nuova socialità, rilanciare i servizi locali e muovere un passo decisivo verso l'idea di una Napoli multicentrica, capace di offrire opportunità in ogni quartiere e decongestionare le zone saturate dalla movida”.

Buonajuto stamattina si è confrontato con alcuni studenti presenti, giunti in forma di protesta, per ascoltare le loro ragioni: “La presenza stamattina di diversi studenti, venuti a chiedere con decisione più diritti e maggiori investimenti per l'istruzione pubblica, è un segnale di vitalità democratica che condividiamo appieno nei contenuti.

Le istituzioni non devono temere il dissenso o le richieste dei giovani, ma hanno il dovere morale e politico di ascoltarle e trasformarle in risposte concrete. Il carovita e le difficoltà sul fronte abitativo sono emergenze reali: l'apertura di questa struttura dimostra che, quando le istituzioni lavorano con visione, le soluzioni si possono e si devono trovare”.

 

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