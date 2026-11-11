Controlli alla movida nel napoletano: ancora coltelli Un fenomeno trasversale, senza localizzazione ed età

Quello dei coltelli è un fenomeno trasversale, senza localizzazione ed età. Lo dimostrano i dati dei controlli svolti ieri sera nel comune di Marigliano.



I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, di lame, ne hanno trovate 3. Il primo a finire nei guai è un 52enne del rione Pontecitra. Addosso un coltello a scatto.



Il secondo è più giovane, 32 da compiere alla vigilia di Natale. In tasca non uno ma due coltelli. Entrambi risponderanno di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



Stessa sorte per un 19enne pakistano. Nessuna lama a disposizione ma un tirapugni di acciaio.



Due le persone denunciate per inosservanza di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria. Ancora due gli allacci abusivi alla rete elettrica. Denunciati un uomo e una donna del rione Pontecitra.



Non sono mancate le segnalazioni alla Prefettura per assuntori di stupefacenti. 4 quelli individuati. 93 le persone identificate, 71 i veicoli ispezionati. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.