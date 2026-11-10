SSC Napoli si aggiudica l’SFS Award 2026: premiato "Napoli 100 - Centenario" Un riconoscimento per la strategia di comunicazione sviluppata dal Club per il Centenario

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della SSC Napoli, ha ritirato il premio del Social Football Summit 2026 per il progetto di Marketing "Napoli 100 - Centenario". Un Award nella categoria “Best Content Strategy” per quanto fatto dal club azzurro per la celebrazione del Centenario azzurro.

Il progetto ha coniugato una serie di aspetti per coinvolgere i milioni di tifosi azzurri in giro per il mondo in un'annata speciale per il club.

Il Premio per "Napoli 100 - Centenario"

Il riconoscimento, assegnato nell’ambito del Social Football Summit 2026, premia la strategia di comunicazione sviluppata dal Club per celebrare i suoi cento anni di storia, attraverso un progetto capace di coniugare storytelling digitale, creatività, grandi eventi e coinvolgimento dei tifosi.

Dalle iniziative digitali alle celebrazioni che hanno coinvolto la città di Napoli, il progetto del Centenario ha valorizzato l’identità e la storia del Club, rafforzando il legame con il territorio e con milioni di appassionati in tutto il mondo.