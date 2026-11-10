Controlli della polizia a Secondigliano: identificate 64 persone

A seguito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti del commissariato di Secondigliano, con il supporto di personale del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Secondigliano.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 64 persone, di cui 25 con precedenti di polizia e controllato 32 veicoli.
Controlli a San Giovanni e Barra
Gli agenti del locale commissariato con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 71 persone, di cui 17 con precedenti e controllato 40 veicoli.