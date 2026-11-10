Napoli-Torino al Maradona, da domani biglietti in vendita: info e prezzi Sabato 21 novembre alle ore 20:45 il Napoli scende in campo contro il Torino

Dopo la sosta il Napoli riprenderà il cammino in campionato con la sfida contro il Torino, in programma per sabato 21 novembre alle ore 20:45. A partira dalle ore 12:00 di domani - mercoledì 11 novembre 2026 - saranno in vendita i biglietti per la gara allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. La seconda fase di vendita (Fase 2) sarà riservata ai possessori della Membership Premium SSC Napoli, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti. Infine, la terza fase di vendita (Fase 3) sarà libera.

Napoli-Torino: prezzi dei biglietti

Dalle ore 12:00 di mercoledì 11 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 15 novembre 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita.

Dalle ore 10:00 di lunedì 16 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 16 novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 16 novembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti.

Di seguito i prezzi per tutti i settori: