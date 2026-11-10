Veicoli rubati e "ripuliti": due sequestri della Polizia Metropolitana a Napoli

Doppio sequestro della Polizia Metropolitana di Napoli, Nucleo Investigativo Speciale Ambientale (N.I.S.A.), coordinato dal comandante Lucia Rea, nel cuore della città. Gli agenti specializzati hanno inferto un nuovo colpo alle filiere illegali sequestrando due mezzi: un motociclo Honda SH con targa italiana, rinvenuto a Ponticelli, e un’autovettura Lancia Y, individuata a Porta Capuana.
Quest’ultima, risultata rubata a Salerno, circolava a Napoli con targhe spagnole false. Due le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria che coordinerà i prossimi sviluppi investigativi. Un intervento che si pone a contrasto del fenomeno dei veicoli sottratti e "ripuliti" con contraffazione del numero del telaio.
Il modus operandi: la piaga dei veicoli alterati
I due interventi della Polizia Metropolitana di Napoli evidenziano ancora una volta la pericolosità di un sistema illecito particolarmente ramificato, quello dei veicoli sottratti e poi “ripuliti” attraverso la sistematica contraffazione dei numeri di telaio, delle targhette identificative e della documentazione di circolazione.
Una tecnica criminale complessa, che consente di reimmettere fraudolentemente sul mercato mezzi di provenienza delittuosa, eludendo i normali controlli. Gli interventi effettuati in giornata e che hanno portato al sequestro di due mezzi puntano a sradicare questo sistema.