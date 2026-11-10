Parla McTominay: "Napoli mi ha reso un calciatore migliore" Il centrocampista: "Eroe? Non lo sono, sono solo una persona semplice che lavora duro"

Dalla scelta di vita all'amore viscerale per la piazza, fino al racconto del momento più alto della sua carriera: la notte del Tricolore. Scott McTominay si racconta a cuore aperto in un'intervista esclusiva alla rivista Undici, firmando una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti del Napoli, di mister Antonio Conte e dell'intero ambiente azzurro.

«Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro», ha esordito il centrocampista scozzese, sottolineando la simbiosi immediata con il club fin dal suo arrivo. «Siamo tutti una famiglia: i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici. E naturalmente ringrazio Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo: ho avuto un bellissimo rapporto con lui dal primo giorno». Un’integrazione totale favorita anche dalla qualità della vita all’ombra del Vesuvio: «Il cibo qui è il migliore del mondo, tutto fresco: dalla frutta al pesce, dal risotto alla verdura. Me ne sono accorto ancora di più durante i Mondiali negli Stati Uniti».

Idolo indiscututo della tifoseria, McTominay preferisce però tenere i piedi ben saldi a terra: «Non mi vedo come un eroe invulnerabile. Vorrei che la gente mi considerasse semplicemente una persona che lavora duramente. Il mio obiettivo è venire al campo, dare tutto, tornare a casa e riposarmi. Sono un uomo semplice».

Un uomo semplice che si esalta però sul palcoscenico più importante. E nei ricordi dell'ex Manchester United c'è una notte che svetta su tutte le altre: «La partita dello scudetto contro il Cagliari. C'era tensione nell’aria, ma se ci ripensò ho ancora i brividi. È stata la giornata più bella della mia carriera e voglio rivivere un’altra notte così». Tra le sue perle, anche quel gol in rovesciata che ha fatto esplodere il Maradona: «È una questione di fiducia nelle mie capacità atletiche. A volte in area non arrivi di testa e allora ci provi coi piedi: è un’abilità allenata, ma la differenza la fa il non aver paura di tentare».

Cresciuto al fianco di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Pogba e Rooney, McTominay individua nella forza mentale la chiave del successo, tracciando l'identikit del calciatore moderno e del suo legame indissolubile con la maglia azzurra: «L'etica del lavoro me l'ha insegnata mio padre. Se non vivi la carriera come quasi un'ossessione – dalla cura del sonno all'alimentazione fino al recupero – non arrivi ai massimi livelli. Chi si accontenta di una bella macchina o di una bella casa entra in una zona di comfort e perde di vista il campo. Quello è l'approccio sbagliato». Un messaggio chiaro, da leader vero, per continuare a trascinare il Napoli verso i traguardi più alti.