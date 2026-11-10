OrientaSud 2026, oltre 70 studenti protagonisti dell’hackathon IMPACT ITS NewtechSi Academy coinvolge scuole e aziende tech in una sfida su innovazione e competenze

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli tre giornate dedicate all’orientamento e alla formazione tecnologica superiore. Cinque scuole campane e tre aziende tech coinvolte in una sfida di innovazione all’insegna di competenze digitali, lavoro di squadra e dialogo tra formazione e imprese.

Oltre 300 visitatori allo stand, 74 studenti coinvolti in un hackathon, cinque istituti superiori della Campania e tre aziende tecnologiche partner: sono i numeri della partecipazione di ITS NewtechSi Academy nell’ambito del progetto IMPACT – Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent alla XXVII edizione di OrientaSud, svoltasi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Nelle tre giornate, ITS NewtechSi Academy ha presentato ai giovani le opportunità della formazione tecnologica superiore e dei percorsi professionalizzanti, pensati per sviluppare competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro.

Novanta minuti per trasformare un’idea in un progetto

Gli studenti, provenienti da cinque istituti campani – ISIS “Rita Levi Montalcini” di Quarto, ISIS “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino, ISIS “Archimede” di Napoli, IIS “Enzo Ferrari” di Castellammare di Stabia e ITE “Giancarlo Siani” di Casalnuovo – si sono confrontati in un hackathon su tre sfide lanciate da altrettante imprese tecnologiche: FIDES, KIRANET e BTINKEENG Srl.

Ogni squadra ha avuto 90 minuti per analizzare il problema, individuare una soluzione e presentarla. Il lavoro si è articolato in tre fasi: brainstorming, verifica e sviluppo della proposta e, infine, un pitch di cinque minuti accompagnato da un elaborato visivo (mockup, storyboard o reel). Affiancati dai coach dell’ITS e dai referenti aziendali, gli studenti hanno potuto utilizzare smartphone e strumenti di intelligenza artificiale, per poi presentare le proprie soluzioni a una giuria.

Tre sfide tra intelligenza artificiale, comunicazione e smart city

Con “APPsolutely Impossible!”, FIDES – tech company con oltre 300 professionisti e sei sedi, tra cui Napoli – ha chiesto ai partecipanti di ideare un’app basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la quotidianità dei giovani tra scuola, tempo libero e mobilità urbana. Per l’azienda erano presenti Enrico Buo, Talent Acquisition, Simone Carrabba, Software Engineer, e Anna Matarazzo, Communication Specialist.

KIRANET, impresa di Aversa attiva dal 2005 nella sanità digitale e partner di realtà come il Cardarelli, il Pascale e l’AOU Federico II, ha proposto “L’azienda da scoprire”: raccontare a un diciottenne identità, attività e opportunità professionali di un’azienda innovativa, rendendola riconoscibile e attrattiva per le nuove generazioni. A rappresentarla, Carmen Silvana Delle Curti, Communication Specialist, e Ignazio Riccio, Responsabile della Comunicazione.

Con “Smart City 2035”, BTINKEENG Srl ha invitato i ragazzi a vestire i panni di consulenti del Comune di Napoli, immaginando soluzioni digitali per una città più intelligente, sostenibile e accessibile. A rappresentarla, Guido Ciccarelli, Strategy Advisor & Head of Consulting.

“E tu, cosa vuoi fare da grande?”: l’orientamento oltre i percorsi tradizionali

Sempre il 4 novembre, il talk “E tu, cosa vuoi fare da grande?” ha offerto agli studenti una panoramica sulle opportunità alternative e complementari all’università, con particolare attenzione agli ITS Academy e alla filiera formativa 4+2, che collega un percorso quadriennale di istruzione secondaria a un biennio di specializzazione tecnologica superiore. Spazio anche a chi ha già intrapreso gli studi universitari e desidera riorientarsi: cambiare direzione non significa ricominciare da zero, ma individuare un percorso più coerente con le proprie aspirazioni, attitudini e prospettive professionali.

Sono intervenuti Roberto Sanseverino, Presidente di ITS NewtechSi Academy; Alessia Giunti, Direttrice di ITS NewtechSi Academy; Raffaele Sibilio, docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; e Vittoria Di Porzio, Referente Comunicazione di ITS NewtechSi Academy per il progetto IMPACT.

IMPACT: avvicinare i giovani alle imprese attraverso la formazione

«Siamo orgogliosi di far parte di IMPACT, la rete nazionale che in questi mesi sta raccontando gli ITS dei servizi alle imprese in tutta Italia. OrientaSud è stata un’altra tappa importante di questo percorso: come ITS NewtechSi Academy, in tre giorni abbiamo accolto più di 300 giovani e abbiamo raccontato loro le opportunità formative che esistono dopo il diploma, compresi i percorsi ITS, pensati per formare le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

Abbiamo organizzato anche un hackathon con tre aziende tech, invitando studenti di cinque diversi istituti scolastici. Insieme hanno lavorato su un problema reale, partendo dai propri interessi e dalle proprie passioni, fino a trasformare un’idea in qualcosa di realizzabile e utile.

È lo stesso metodo che portiamo ogni giorno anche nelle nostre aule, dove si impara lavorando su progetti veri accanto alle imprese fin dal primo giorno», dichiara Alessia Giunti, Direttrice di ITS NewtechSi Academy.

Il progetto IMPACT

IMPACT è un progetto dedicato alla valorizzazione della formazione tecnologica superiore nell’ambito dei servizi alle imprese, attraverso attività di orientamento, comunicazione e raccordo tra sistema formativo e mondo produttivo. Coinvolge quattro Fondazioni ITS Academy: Fondazione ITSSIXellence Academy per il Lazio, Fondazione MASK ITS Academy per la Calabria, Fondazione ITS NewTechSi Academy per la Campania e Fondazione ITS Academy of Management for Made in Italy – AMMI per la Lombardia.