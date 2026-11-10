Tragico scontro a Ponticelli: 19enne muore in ospedale Si indaga per omicidio stradale

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 19 anni nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Il tragico scontro, avvenuto lungo via Carlo Miranda, riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nelle arterie periferiche del capoluogo campano.

La ricostruzione della dinamica: l'impatto violento e lo schianto

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, intervenuti sul posto con l'ausilio e il coordinamento della Centrale Operativa, il diciannovenne si trovava alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata. La tragedia si è consumata quando un'utilitaria, condotta da un ventenne del posto, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, i due veicoli sono entrati in collisione.

L'impatto è stato devastante: a seguito del primo scontro con l'auto, il motociclo ha proseguito la propria corsa fuori controllo, andandosi a schiantare violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. La forza dell'urto è stata tale da spezzare la moto in due parti, sbalzando il giovane guidatore ad diversi metri di distanza sull'asfalto.

I soccorsi disperati e il decesso all'Ospedale del Mare

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto e trasportato d'urgenza il diciannovenne presso il vicino Ospedale del Mare in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero a causa dei grave trauma e delle lesioni riportate.

Le indagini della Magistratura: sequestri, autopsia e test tossicologici

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo d'inchiesta, disponendo le prime azioni peritali e giudiziarie. La Polizia Locale procede per l'ipotesi di omicidio stradale a carico del ventenne alla guida dell'utilitaria, come da prassi procedurale in caso di sinistri mortali. Entrambi i mezzi (i resti della moto e l'auto) sono stati posti sotto sequestro giudiziario per consentire perizie tecniche approfondite. Gli inquirenti hanno disposto gli accertamenti tossicologici di rito sul conducente dell'auto e le verifiche sulla regolarità dei documenti di guida e di circolazione di entrambi i veicoli. La salma della giovane vittima è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'esecuzione dell'autopsia.

Al vaglio degli investigatori ci sono ora diversi elementi chiave per stabilire le esatte responsabilità del sinistro: la velocità stimata della moto al momento dell'impatto, la correttezza della manovra di svolta effettuata dall'auto e l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private lungo via Carlo Miranda.