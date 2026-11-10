Afragola: la polizia locale sequestra attività sottoprodotti di origine animale Ispezione in un capannone con l'ausilio del personale Arpa

La polizia locale della città di Afragola diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, continua senza sosta le attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire e reprimere vari reati. Nell’ambito di mirati servizi di repressione delle violazioni in materia ambientale Terra dei Fuochi, finalizzate alla tutela della salute dei cittadini ed all’igiene e sanità pubblica è stata effettuata una ispezione con l’ausilio del personale dell’Arpac.

Giunti in località Scafatella, in una zona limitrofa al centro commerciale si è avuta la presenza di un’altra attività di intermediazione di sotto prodotti di origine animale.

Dal sopralluogo e dalla ispezione dei luoghi è stato accertato che l’attività veniva svolta attraverso l’utilizzo di un’area adibita a piazzale per sosta veicoli e movimentazione tecnica, un capannone adibito al deposito temporaneo dei sottoprodotti di origine animale e gli uffici.

Nel corso dell’attività di verifica dello stato dei luoghi si è accertato che il capannone era privo di nebulizzatori e del portellone a chiusura stagno. Dal controllo documentale l’attività è risultata essere in esercizio priva delle previste autorizzazioni ambientali per la scarico in fogna delle acque reflue.

Per le violazioni accertate la polizia locale ha proceduto al sequestro di polizia giudiziaria dell’attività e dell’area annessa unitamente ai capannoni, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria.