Terremoto ai Campi Flegrei: scossa avvertita dalla popolazione La terra torna a tremare in area flegrea

Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo Md 2.2 è stata registrata nella serata di oggi, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 20.45 (ora italiana). Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente nelle zone più vicine all'epicentro, in particolare a Fuorigrotta e nei quartieri limitrofi.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 3 chilometri.

A rilevare e localizzare l'evento sismico è stata la Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV di Napoli.

La scossa, seppur di magnitudo contenuta, è stata percepita distintamente in diverse zone dell'area occidentale di Napoli, soprattutto nei quartieri più prossimi all'epicentro. Numerose le persone che hanno avvertito il movimento tellurico, tornando a fare i conti con la costante attività sismica che caratterizza l'area dei Campi Flegrei.

Il fenomeno si inserisce nel quadro del bradisismo flegreo, il sollevamento del suolo accompagnato da una frequente attività sismica che interessa da tempo il territorio. La situazione resta sotto il monitoraggio dell'INGV.