Alex, operaio morto a Napoli senza contratto: sul lavoro è una strage Il cordoglio del comune: la Procura partenopea ha aperto un'inchiesta. Illeso il collega

Alessandro Turiello, operaio di 42 anni, è morto a Napoli per il crollo della soletta di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei. Avrebbe compiuto 43 anni a dicembre. Lavorava alla ristrutturazione di un B&B al terzo piano di una palazzina e, secondo quanto ricostruito, non aveva alcun contratto. È precipitato da un'altezza di circa 10 metri.

Secondo i Vigili del Fuoco, lui e un collega stavano lavorando con il piccone quando il balcone si è ribaltato come una botola, restando comunque attaccato al palazzo. Il collega si è salvato aggrappandosi alla ringhiera. Per Turiello i soccorsi sono stati inutili. I familiari sono arrivati subito sul posto. Non c'è stato alcuno sgombero dell'edificio, ma è stato vietato l'accesso ai balconi.

LE INDAGINI DELLA PROCURA

Insieme alle verifiche dei Vigili del Fuoco, indaga la Polizia, coordinata dalla sezione Lavoro e colpe professionali della Procura di Napoli, con il pubblico ministero Manuela Persico e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Al momento si ipotizzano, contro ignoti, i reati di omicidio colposo e crollo colposo. Sono in corso accertamenti anche sul lavoro nero.

I DATI SULLE MORTI SUL LAVORO

Secondo i dati della Cgil, quella di Turiello è la 64esima vittima sul lavoro in Campania. Dall'inizio del 2026 le morti sul lavoro in Italia sono oltre 700.

IL CORDOGLIO DEL COMUNE

L'amministrazione comunale di Napoli ha espresso "profondo dolore e vicinanza" ai familiari della vittima. In una nota ha sottolineato che si attende che forze dell'ordine e magistratura facciano piena luce sulle dinamiche e accertino eventuali responsabilità. Il Comune ha aggiunto che la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri della città resta una priorità assoluta.

LE PAROLE DEL PREFETTO

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha commentato che questa morte "ripropone con forza il tema dell'assoluta centralità della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri". In Prefettura è già operativo un tavolo di coordinamento permanente. Serve a monitorare e dare impulso alle iniziative contro lo sfruttamento lavorativo e la mancata applicazione delle norme antinfortunistiche.

La Prefettura sta inoltre monitorando le iniziative di formazione, con il coinvolgimento degli enti preposti e delle organizzazioni sindacali di categoria. L'obiettivo, ha spiegato, è diffondere una cultura della prevenzione, "un valore condiviso da tutti i soggetti coinvolti".