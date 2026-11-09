Università e caro affitti, a Napoli 418 posti a Bagnoli e Pietrarsa Manfredi e Fico al taglio del nastro: così garantiamo il diritto allo studio

Una risposta al caro affitti che nelle ultime settimane ha portato in piazza migliaia di giovani anche a Napoli. Con il taglio del nastro tenutosi nella giornata di oggi, 9 novembre, Napoli apre ufficialmente le porte a due nuove residenze universitarie pubbliche ai due poli opposti della città, nei quartieri di Bagnoli e a Pietrarsa, nella zona est. L'intervento garantisce 418 posti letto totali destinati agli studenti fuorisede e meritevoli, con un valore ISEE inferiore ai 25.500 euro.

L'operazione, gestita dall’Adisurc (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) in sinergia con la Regione Campania, nasce dal recupero e dalla rigenerazione urbana di immobili storici ed è stata finanziata con oltre 32 milioni di euro provenienti anche da fondi del PNRR.

Dagli antichi bagni termali alle camere vista mare: la trasformazione di Bagnoli

Tra i due complessi spicca la struttura di Bagnoli, un edificio sviluppato su quattro piani fuori terra più un livello interrato riservato alle cucine. L'immobile vanta una storia particolare: originariamente sede di uno stabilimento termale, era stato successivamente convertito in albergo. La rigenerazione ha mantenuto l'impostazione alberghiera delle stanze, offrendo agli studenti alloggi dotati di ogni comfort, spazi comuni, una palestra integrata e, in gran parte dei casi, una vista spettacolare sul mare, sull'isola di Nisida e sull'area che ospiterà la prossima America's Cup.

Le istituzioni: "Una risposta al caro affitti e un volano per la città"

Alla cerimonia d'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di Adisurc Emilio Di Marzio e il commissario straordinario per gli alloggi universitari Manuela Manenti.

"Dobbiamo offrire a ogni ragazzo e ragazza la possibilità di formarsi ed esprimere al meglio il proprio talento", ha sottolineato il presidente Roberto Fico, evidenziando come l'ampliamento dei posti letto a canone agevolato sia una misura fondamentale per garantire concretamente il diritto allo studio.

"Sono oltre 400 posti letto pubblici che fanno parte del piano strategico promosso assieme alla Regione Campania", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi. "Napoli ha sempre sofferto la mancanza di alloggi universitari. Oggi diamo una risposta reale al futuro della città con un'accoglienza moderna e un contrasto efficace al caro affitti".

Manfredi ha poi ricordato la valenza urbanistica dell'opera: "L'inaugurazione di queste due residenze rappresenta un ulteriore tassello nel nostro percorso di rigenerazione urbana. Recuperiamo due immobili restituendo loro una funzione pubblica e rafforzando l'attrattività della città universitaria. A Bagnoli stiamo lavorando, insieme all'Autorità di Sistema Portuale e ad Adisurc, per garantire l'accesso all'arenile pubblico, che ospiterà attività sportive, culturali e aggregative. L'obiettivo è abbattere le barriere tra Università e città, rendendo il diritto allo studio uno strumento concreto di inclusione".