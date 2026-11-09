SSC Napoli, otto azzurri convocati in Nazionale: l'elenco completo Due settimane di sosta ed otto azzurri impegnati in nazionale: l'elenco

Sono otto gli azzurri che si aggregheranno alla propria nazionale nel corso di queste due settimane di sosta. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva alla pausa dopo un pareggio interno con la Lazio e due sconfitte - tra Serie A e Champions League - contro Juventus e Porto. Il malcontento dei tifosi per il posizionamento in classifica è stato espresso allo Stadio Maradona tramite numerosi fischi al termine della gara domenica.

Il Napoli arriva alla sosta da decimo in classifica con soli 15 punti e con un distacco di 14 punti dalla Lazio capolista.

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Azzurri in nazionale durante la sosta: l'elenco

Saranno 8 i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali. Questo l'elenco con i relativi impegni: