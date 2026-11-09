Napoli, funicolare Montesanto: si allungano i tempi del fermo Capodanno: "Bisogna riaprirla per metà febbraio. Basta con gli impegni non mantenuti!"

La funicolare Montesanto è chiusa dal 15 maggio 2026 per la revisione ventennale degli impianti. I lavori, inizialmente stimati in sei mesi, sono stati poi indicati in nove mesi, con una previsione di riapertura dunque entro il 15 febbraio 2027.

Oggi, però, dalle dichiarazioni dell’assessore comunale alle Infrastrutture Cosenza emerge un ulteriore slittamento: la riapertura è prevista “entro marzo-aprile 2027, salvo imprevisti, che nei lavori pubblici sono sempre possibili”.

Un annuncio che il Comitato Valori collinari giudica inaccettabile. Non si tratta infatti di un semplice rinvio tecnico, ma di un nuovo segnale di scarsa programmazione e di scarsa sensibilità verso migliaia di cittadini, lavoratori, studenti e turisti che ogni giorno utilizzano un collegamento essenziale tra il centro storico e il Vomero.

"Siamo di nuovo davanti al solito film già visto e rivisto: prima si annunciano sei mesi di lavori, poi nove, e infine si prepara il terreno per altri ritardi invocando imprevisti - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari che da lustri segue le vicende dei tre impianti a fune che collegano il Vomero con il centro cittadino -. La funicolare Montesanto non può diventare un’ennesima vittima dell’improvvisazione e della lentezza della pubblica amministrazione. I cittadini meritano certezze, tempi rispettati e un servizio efficiente, non comunicati che anticipano già le scuse per un’ulteriore proroga".

La vicenda peraltro non è nuova. Gli stessi lavori di revisione ventennale erano stati già oggetto di segnalazioni del Comitato per le funicolari Centrale e Chiaia, entrambe interessate da ritardi e prolungamenti dei cantieri. La funicolare di Chiaia, in particolare, rimase ferma per ben 28 mesi a fronte dei sei mesi inizialmente previsti: un precedente che alimenta legittime preoccupazioni sulla concreta capacità di rispettare i termini annunciati.

"Non possiamo accettare che la storia si ripeta identica - sottolinea Capodanno -. Dopo i 28 mesi di chiusura della funicolare di Chiaia, ci si aspettava una lezione appresa. Invece si riparte già con un ritardo di uno o due mesi e con l’anticipazione di possibili imprevisti. È una formula che i cittadini conoscono troppo bene e che non può più essere tollerata.

Le conseguenze del fermo sono rilevanti. La funicolare di Montesanto trasporta in media 12.500 viaggiatori al giorno nei giorni feriali, oltre a un flusso significativo di turisti diretti verso l’area di San Martino, il Vomero e i suoi principali luoghi di interesse. Alla difficoltà di mobilità si aggiungono i mancati introiti per ANM, legati alla riduzione delle vendite di titoli di viaggio".

Il Comitato Valori collinari chiede quindi all’Amministrazione comunale e ad ANM di ridurre concretamente i tempi di fermo, riportando la riapertura entro la metà di febbraio 2027, attivando lavori notturni e turni aggiuntivi, ove tecnicamente possibile, per accelerare l’esecuzione delle opere. Nel frattempo si chiede di pubblicizzare il cronoprogramma dettagliato, con scadenze chiare e verificabili, garantendo comunicazioni immediate e trasparenti in caso di qualsiasi nuovo slittamento.

"Chiediamo che la parola data ai cittadini non venga trasformata in una previsione da aggiornare man mano - conclude Capodanno -. La funicolare di Montesanto è un servizio pubblico essenziale, non un cantiere senza fine. Deve riaprire entro la metà di febbraio 2027, con un impegno operativo reale e non con promesse che rischiano di trasformarsi, ancora una volta, in mesi di attesa".