Napoli, il punto sugli infortunati: chi rientra dopo la sosta? Tre giocatori dovrebbero essere già pronti per la gara contro il Torino

L'infermeria azzurra resta affollata, ma dopo la sosta si avvicina il recupero di diversi titolari. Di Lorenzo, Neres e Spinazzola i più vicini al rientro

Uno dei problemi principali del Napoli in questa prima parte di stagione è senza dubbio l'emergenza infortuni. Una lunga lista di indisponibili che ha inevitabilmente condizionato il lavoro di Allegri, privato della possibilità di gestire le energie e soprattutto di ruotare con continuità gli uomini a disposizione. Un'emergenza che ha finito per restringere le scelte del tecnico, costretto spesso a fare i conti con un organico ridotto all'osso.

La luce in fondo al tunnel, però, potrebbe iniziare a intravedersi già dopo la sosta per le nazionali. L'obiettivo dello staff medico azzurro è infatti quello di recuperare una parte consistente degli infortunati entro la fine di novembre, restituendo ad Allegri alternative preziose in vista di un calendario che non concede pause.

Attualmente sono otto i calciatori fermi ai box: Di Lorenzo, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Neres, Alisson Santos e Buongiorno. Una lista lunga, che comprende elementi fondamentali in ogni reparto e che racconta meglio di qualsiasi analisi le difficoltà incontrate dal Napoli nelle ultime settimane.

Napoli, chi recupera dopo la sosta?

I primi a poter tornare a disposizione dovrebbero essere Di Lorenzo, Neres e Spinazzola. Per tutti e tre la speranza è quella di rivedere il campo già in occasione della trasferta contro il Torino, appuntamento che potrebbe segnare un primo, importante passo verso il ritorno alla normalità.

Qualche giorno in più potrebbe invece servire a Favasuli e Badiashile. Per loro il rientro potrebbe slittare di circa una settimana, con l'obiettivo di tornare ad allenarsi regolarmente e mettersi a disposizione di Allegri nelle successive gare di novembre.

Situazione da monitorare anche per Alisson Santos. Il brasiliano, alle prese con una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro, potrebbe riaggregarsi al gruppo nella parte finale del mese. Un recupero che lo staff vuole gestire senza forzature, considerata anche la necessità di evitare ricadute dopo un infortunio muscolare di questo tipo.

Lobotka e Buongiorno, tempi più lunghi

Più complicato, invece, il discorso relativo a Lobotka e Buongiorno. Per entrambi le tempistiche sembrano destinate ad allungarsi sensibilmente e, allo stato attuale, bisognerà guardare direttamente al 2027 per ipotizzare un ritorno in campo. Due assenze pesanti, che continuano a privare Allegri di pedine importanti e che rappresentano la parte più difficile da gestire di questa emergenza.

Il Napoli spera dunque di ritrovare almeno sei degli otto indisponibili entro la fine di novembre. Non sarà ancora la fine dell'emergenza, ma potrebbe essere abbastanza per restituire ad Allegri quella profondità di rosa che finora è mancata. Perché, al di là delle analisi tattiche e delle difficoltà attraversate, recuperare gli uomini migliori resta il primo passo per provare a cambiare marcia.