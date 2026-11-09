Lungo inseguimento tra Scampia e Melito: arrestato un 48enne Panico lungo la circumvallazione esterna dove l'uomo ha percorso l'arteria contromano

La polizia ha arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un 48enne con precedenti di polizia. Lo stesso è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Ghisleri hanno notato un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento che si è protratto per oltre 10 km durante il quale il 48enne, effettuando manovre brusche, in violazione delle norme stradali, ha urtato diverse volte l’auto degli operatori di polizia ed ha percorso anche alcune strade contromano, tra cui la circumvallazione esterna, mettendo in serio pericolo l’utenza.

L’auto pirata, giunta a Melito, ha incrociato ed impattato una volante del commissariato Scampia, lì confluita in ausilio del personale operante per bloccare il fuggitivo. Dopo l’impatto, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l'uomo, con addosso un taglierino.