IL PIZZONE di Gerardo Casucci: Una notizia catastrofica Massimiliano Allegri non sarebbe stato esonerato, anche in caso di sconfitta contro la Lazio...

Cominciamo dalla fine, dall'epilogo di una epopea, non sempre fulgida, ma comunque bellissima, realizzata alle pendici del Vesuvio da Aurelio De Laurentiis, ex produttore cinematografico e ora unico azionista e padre padrone di una impresa di calcio, redditizia finché il fiuto del gran capo ha funzionato. Qualcuno mi taccerà di "catastrofismo", eppure gli eventi sembrano andare esattamente in questa direzione. Il patron del Napoli sembra essere fermamente intenzionato a vendere. Dopo 22 anni di onorata carriera, avrebbe deciso di passare la mano. E anche al miglior prezzo possibile, che, a suo dire, sarebbero almeno due miliardi di euro. Per cifre inferiori - pare - si terrebbe la sua "creatura".

Matt Rizzetta e i suoi soci sono avvisati. Soprattutto qualora decidessero - come si augura il venditore - di rilanciare. Per ora (sempre pare) sono fermi a (appena) 1 miliardo e trecento milioni. Mi chiederete che cosa c'entrava tutto ciò con Napoli-Lazio al Maradona di domenica mattina all'odioso orario delle 12.30. In realtà molto. Perché raccontava di una guida ispirata e libera, che negli ultimi anni ha sbagliato più allenatori di quanto ne avesse azzeccato, in palese difficoltà finanziaria, e che per ovviare a non so quale perdita di concentrazione e ispirazione si era preso la briga di far annullare una conferenza stampa a pochi minuti dall'orario prefissato. Un modo vecchio e disperato per zittire più che caricare.

O, nella migliore delle ipotesi, un talismano, ancora più grottesco, contro malocchi e ciciuettole. Intanto la squadra, infortunati e squalificati compresi, aveva trascorso in ossequioso ritiro spirituale le ore precedenti al big match, sperando che almeno questo servisse a qualcosa.

Le voci di formazione davano la squadra pronta a dar battaglia con in 4-3-3 assai astruso, mancando di un terzino di spinta a destra e impiegando in quel ruolo un tale Sam Beukema, dalle incerte qualità come centrale figurarsi da esterno. In realtà la scelta più probabile era un 3-5-2 con Mathías Olivera a fare da braccetto di sinistra e l'olandese in panchina. Un altro dubbio nasceva sulla mezzala di destra, essendo stata ipotizzata la messa a riposo di Frank Zambo Anguissa per far posto al litigioso Kevin De Bruyne (che fosse per paura di ritorsioni?). Qualunque fosse la squadra e la sua disposizione in campo, "i bene informati", che ahimè non mancano mai, dicevano di essere certi che Massimiliano Allegri non sarebbe stato esonerato, anche in caso di sconfitta. E questa sì che sarebbe stata una notizia catastrofica.