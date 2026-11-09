Il mondo che non sentiamo e che invece dovremmo La realtà non ha bisogno del nostro sguardo per esistere. Ma noi abbiamo bisogno di guardarla

«Il sistema nervoso ti fa sentire quello che si attiva». La frase, pronunciata qualche giorno fa dal professor Andrea Truini durante il IV Corso Internazionale delle Cefalee a Roma, possiede la precisione della neurofisiologia e la vertigine della filosofia. Descrive un meccanismo biologico, ma suggerisce anche una domanda ontologica: quanta parte del mondo esiste per noi, se non siamo capaci di percepirla?

Naturalmente, ciò che non percepiamo non cessa per questo di esistere. Ma resta fuori dalla nostra esperienza. La realtà è infinitamente più vasta della porzione che riusciamo ad abitarne. Il sistema nervoso seleziona, interpreta, organizza. Non ci consegna il mondo nella sua interezza, ma una sua rappresentazione, costruita attraverso l'attività dei recettori, delle vie nervose e delle strutture cerebrali. Eppure, oltre questa necessità biologica, esiste una possibilità propriamente umana: educare la nostra disponibilità a sentire.

Aristotele, nel De anima, riconosceva nella sensibilità una delle facoltà fondamentali dei viventi. Molti secoli dopo, Maurice Merleau-Ponty avrebbe restituito al corpo la sua centralità filosofica: non siamo coscienze che osservano il mondo dall'esterno, ma corpi che lo abitano, lo interrogano e ne vengono continuamente interrogati.

La percezione non è una finestra aperta su uno spettacolo, è il nostro modo di parteciparvi. Ma partecipare richiede attenzione. E l'attenzione non è semplicemente concentrazione. È disponibilità, sospensione del giudizio, rinuncia alla presunzione di avere già compreso. Simone Weil ne fece una delle più alte espressioni della vita spirituale: prestare attenzione significa, in qualche modo, fare spazio all'altro, sottraendo per un istante il proprio io dal centro della scena.

Pensiamo a quante volte guardiamo senza vedere, ascoltiamo senza udire, tocchiamo senza avvertire. Attraversiamo paesaggi meravigliosi occupati dai nostri pensieri, stringiamo mani senza riconoscerne il tremore, consumiamo un pasto senza scoprirne il sapore. Persino un profumo può attraversarci senza trovare dimora nella memoria. Non sono i nostri organi di senso a essere necessariamente insufficienti. È la nostra presenza a essere intermittente.

E forse l'umiltà comincia proprio da qui. Dal riconoscere che ciò che non abbiamo colto non è necessariamente insignificante. Che il silenzio di una persona può contenere più parole di un discorso. Che una carezza può raccontare ciò che il linguaggio non riesce a pronunciare. Che il sapore di un frutto, la consistenza di una pietra, il canto di un uccello meritano una frazione della nostra irripetibile esistenza.

Antoine de Saint-Exupéry affidò alla volpe del Piccolo Principe un insegnamento diventato universale: «L'essenziale è invisibile agli occhi». Non è un invito a svalutare i sensi, ma a riconoscerne i limiti. Vedere non coincide sempre con comprendere. E comprendere richiede spesso qualcosa di più difficile dell'intelligenza: la pazienza. Nella professione medica questa distinzione assume un valore decisivo. Il paziente non è soltanto ciò che emerge dagli esami, dalle immagini diagnostiche o dalle scale di valutazione. È anche ciò che non sappiamo ancora ascoltare.

Una pausa nel racconto, un movimento esitante, uno sguardo che si sottrae possono suggerire domande che nessun algoritmo aveva previsto. Non sostituiscono la scienza, ma le restituiscono la sua dimensione umana.

Il buon medico non è colui che sente tutto, impresa impossibile, ma colui che sa di poter non aver sentito abbastanza. È questa consapevolezza a renderlo più attento, più prudente, più capace di riconoscere la sofferenza anche quando non possiede ancora un nome. Forse dovremmo insegnare ai bambini, prima ancora di accumulare conoscenze, a sostare davanti alle cose. A guardare un fiore senza strapparlo, ad ascoltare una voce senza interromperla, a gustare lentamente, a toccare con rispetto. E agli adulti dovremmo ricordare che la velocità non è sempre una conquista e che l'indifferenza è una forma di povertà percettiva.

La frase di Truini, allora, ci consegna una duplice responsabilità. La prima è scientifica. Comprendere i meccanismi attraverso i quali il sistema nervoso costruisce la nostra esperienza. La seconda è esistenziale. Non lasciare che l'abitudine, la fretta e l'arroganza restringano ulteriormente il mondo che possiamo incontrare. Perché la realtà non ha bisogno del nostro sguardo per esistere. Ma noi abbiamo bisogno di guardarla, ascoltarla, toccarla e persino assaporarla per non attraversare la vita come ospiti distratti. E forse vivere pienamente non significa sentire di più. Significa imparare a non sentire di meno.