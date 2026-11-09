Sanità: 85mila avvisi Asl per ticket, FdI attacca: atto vessatorio Il gruppo di Fratelli d'Italia attacca: "Accertamenti vessatori per coprire i buchi di bilancio"

Centinaia di migliaia di notifiche recapitate nelle buche delle lettere dei cittadini napoletani e campani, circa 85mila avvisi di pagamento notificati dall'Asl Napoli 1 per presunte visite mediche e prestazioni specialistiche non disdette nei tempi previsti. Un’operazione di recupero crediti capillare che sta sollevando un'ondata di proteste, non solo per la portata numerica della manovra, ma soprattutto per le modalità e l'arco temporale preso in esame dagli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria.

Il nodo degli anni Covid e le notifiche a 10 anni di distanza

Tra gli aspetti più controversi emersi dalle segnalazioni figurano richieste di pagamento che risalgono a prestazioni calendarizzate oltre un decennio fa o durante gli anni critici dell'emergenza Covid-19. Un periodo in cui, come noto, l'accesso alle strutture ospedaliere subì continue sospensioni e le agende di prenotazione vennero a più riprese bloccate o riprogrammate dalle stesse strutture pubbliche.

A denunciare la sproporzione della misura è la dirigenza di Fratelli d'Italia. In una nota congiunta, Marco Nonno e Luigi Rispoli (rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Coordinamento Cittadino di FdI a Napoli) parlano apertamente di "atto scandaloso e vessatorio nei confronti dei cittadini". "Gran parte di questi provvedimenti fa riferimento agli anni della pandemia, una fase in cui furono le stesse strutture sanitarie, e non gli utenti, a cancellare o rinviare gli appuntamenti. Chiedere oggi il conto ai cittadini per disservizi causati dal sistema è inaccettabile", affermano i rappresentanti di FdI.

Assenza di modulistica e l'ombra dei rilievi della Corte dei Conti

La critica mossa alla gestione dell'Asl Napoli 1 si sposta poi sul piano procedurale ed esecutivo. Secondo quanto contestato, l'azienda sanitaria non avrebbe mai fornito negli anni passati una modulistica univoca, chiara e tracciabile per consentire agli utenti di cancellare o spostare un appuntamento in modo agevole. A distanza di dieci anni, l'onere della prova viene scaricato interamente sull'utente finale: dimostrare di aver effettuato una disdetta telefonica o ritrovare una ricevuta cartacea risalente al 2014 risulta quasi impossibile, in particolare per gli anziani e le fasce di popolazione meno digitalizzate.

Sullo sfondo della vicenda si allunga tuttavia un'ipotesi più complessa, legata all'equilibrio dei conti sanitari e al controllo della magistratura contabile. Secondo l'attacco sferrato dai vertici cittadini del partito l'avvio a tappeto del recupero crediti rappresenterebbe una "mossa strategica" dei vertici Asl per mostrare un'attiva gestione dei residui attivi. "Un tentativo di giustificare buchi di bilancio e inefficienze amministrative di fronte alle verifiche della Corte dei Conti". L'intenzione annunciata dalle forze politiche è quella di bloccare l'iter di riscossione per evitare che le falle organizzative del sistema sanitario regionale finiscano per gravare direttamente sui portafogli dei residenti. Gli sviluppi dei prossimi giorni chiariranno se l'azienda sanitaria intenda aprire un tavolo di verifica o confermare la linea del rigore sulle sanzioni notificate.