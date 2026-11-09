Afragola, 39enne in fin di vita dopo un’aggressione Egiziano picchiato brutalmente in via Saggese. È ricoverato in gravissime condizioni

Un uomo riverso sull’asfalto, ferito gravemente e incapace quasi di parlare. È questa la drammatica scena che si è presentata davanti a un automobilista di passaggio, intorno all’una della scorsa notte, in via Saggese ad Afragola. La vittima, un cittadino egiziano di 39 anni, regolarmente presente in Italia e senza precedenti penali, era stato brutalmente picchiato con un bastone di legno.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Soccorso e trasportato d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, è stato successivamente trasferito all’Ospedale del Mare, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Il bilancio delle lesioni è pesantissimo: trauma cranico con emorragia nella regione frontale e tre costole fratturate.

Agli agenti del commissariato di Acerra, intervenuti nella struttura sanitaria, il trentanovenne è riuscito a fornire soltanto un primo, frammentario racconto. Ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto, senza alcuna ragione apparente, mentre percorreva a piedi la strada per tornare a casa.

Un episodio dai contorni ancora oscuri, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce. Al vaglio della polizia ci sono soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero consentire di ricostruire la dinamica dell’aggressione e soprattutto di identificare il responsabile.

Resta da capire perché quell’uomo si sia accanito con tanta violenza contro il cittadino egiziano. Per ora non emergono elementi che possano spiegare il movente di un pestaggio tanto feroce, consumato nel cuore della notte e ai danni di una persona che, almeno secondo quanto ha raccontato ai poliziotti, non conosceva il suo aggressore.