Crolla il solaio di un balcone a Materdei, c'è una vittima L'ipotesi più probabile è che si tratti di un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione

Un uomo è morto questa mattina a Napoli dopo il crollo del solaio di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei. Secondo quanto riferito, il balcone era interessato da lavori di manutenzione. La base si sarebbe sganciata e l'uomo sarebbe caduto a terra.

L'IPOTESI DELL'INCIDENTE SUL LAVORO

L'uomo potrebbe essere stato vittima di un incidente sul lavoro. L'ipotesi, per ora, non è confermata ma resta la più accreditata dagli investigatori.

GLI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia, che ha effettuato i primi rilievi.