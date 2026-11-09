Crolla il solaio di un balcone a Materdei, c'è una vittima

Un uomo è morto questa mattina a Napoli dopo il crollo del solaio di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei. Secondo quanto riferito, il balcone era interessato da lavori di manutenzione. La base si sarebbe sganciata e l'uomo sarebbe caduto a terra.
L'IPOTESI DELL'INCIDENTE SUL LAVORO
L'uomo potrebbe essere stato vittima di un incidente sul lavoro. L'ipotesi, per ora, non è confermata ma resta la più accreditata dagli investigatori.
GLI ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA
Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia, che ha effettuato i primi rilievi.