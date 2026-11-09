Il Napoli Basket vince in rimonta: 89-91 contro la Longobardi Scafati Repesa: "Abbiamo problemi oggettivi, ci sono 3 esterni importanti fuori"

"Non so cosa dire, anche Scafati meritava di vincere": così coach Jasmin Repesa dopo la vittoria nel derby campano di Serie A. Il Napoli Basketball ha vinto in rimonta sul parquet della Longobardi Scafati Basket con il risultato di 89-91 rientrando dal -18, massimo vantaggio dei padroni di casa nella gara della Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Napoli ha vinto senza Petrucelli, bloccato da un attacco febbrile, e gli infortunati Jakimovski e Brown. White, Spissu e Seljaas hanno firmato la rimonta a 9 secondi dal termine. Azzurri subito lanciati verso la nuova trasferta in EuroCup. Mercoledì (ore 19) il Napoli Basketball sarà ospite del Chemnitz per l'ultimo turno del girone d'andata del girone C. Poi domenica (ore 17) i partenopei affronteranno la Pallacanestro Trieste all'Alcott Arena - PalaBarbuto.

"Quanto accaduto stasera non potrà succedere spesso"

"Abbiamo problemi oggettivi, ci sono 3 esterni importanti fuori. Non è facile giocare senza Brown, Petrucelli e Jakimovski ogni 3 giorni. - ha spiegato il coach del Napoli Basketball - I nostri cinque non hanno reso ad alto livello. La cosa più importante, l’unica positiva, è aver mostrato grande carattere. Abbiamo confermato di non morire mai e, giocando male, siamo riusciti a cambiare la partita, con la nostra chimica che è sempre produttiva. Quello che è successo stasera non potrà succedere spesso. Bisogna imparare da questa partita. Domani partiremo per la Germania, non c’è tempo per recuperare, ma si deve competere".