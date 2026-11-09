Movida nel quartiere Vomero a Napoli: controlli della polizia In campo anche l'Asl e la Guardia di Finanza

Gli agenti dei commissariati Vomero, Arenella e San Carlo Arena, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, degli operatori della Guardia di Finanza e di personale dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare in piazza Vanvitelli e nelle aree limitrofe.

Gli operatori hanno identificato 185 persone di cui 23 con precedenti di polizia, controllato 56 veicoli e contestato 30 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 9 esercizi commerciali e, ad alcuni titolari, sono state contestate diverse irregolarità; inoltre, due attività commerciali sono state sanzionate per violazioni in materia di igiene e per violazione a prescrizioni sull’impatto acustico, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 2.000 euro.