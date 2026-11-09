Maratona al Maradona: 42 scuole da tutta la Campania allo stadio di Napoli Giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026 si riempirà di studenti e studentesse delle scuole superiori

Studenti e studentesse delle scuole superiori di tutta la Campania a riempire lo Stadio Diego Armando Maradona all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026 lo stadio napoletano ospiterà la seconda edizione di Maratona al Maradona, la manifestazione, organizzata dalla Corsa di Miguel, che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.

«Maratona al Maradona è molto più di una manifestazione sportiva. È un’occasione straordinaria per trasmettere alle giovani generazioni i valori dello sport, dell’inclusione, della solidarietà e della memoria. Portare tante scuole della Campania, dalle città alle isole, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona significa rendere i nostri ragazzi protagonisti di un’esperienza di condivisione e partecipazione», ha dichiarato l’Assessora allo Sport Emanuela Ferrante in conferenza stampa.

Maratona al Maradona: al via la seconda edizione a Napoli

Maratona al Maradona sin dalla prima edizione è ampiamente appoggiata dal Comune di Napoli, già patrocinante, rientra anche tra le attività di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, è patrocinata dalla Regione Campania ed è in collaborazione con Ufficio Scolastico regionale della Campania (USR).

Le gare di novembre allo Stadio napoletano non esauriscono il progetto ideato dai giornalisti Di Luca e Piccioni che continua per tutto l’anno, poiché, per le scuole che lo hanno richiesto, si terranno seminari creati nell’ambito di un progetto con Sport e Salute e USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). Esperti giornalisti racconteranno lo sport direttamente nelle scuole, la narrazione ha il titolo di “Venti partite che spiegano il mondo”. La manifestazione si avvale della collaborazione del CONI Campania, della Fidal, dell’Aics e dell’Uisp. La vittoria sarà di tutti all’insegna dello sport di tutti, per tutti, con tutti.

«Attraverso il ricordo di Miguel Sanchez e il legame ideale con Diego Maradona, lo sport diventa anche uno strumento per educare alla memoria, alla libertà e al rispetto dei diritti umani. Siamo orgogliosi che Napoli, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport, ospiti e sostenga un progetto così significativo, perché nello sport, proprio come nella vita, la vittoria più importante è quella che si costruisce insieme», ha concluso la Ferrante.