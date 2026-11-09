Dall'oltreoceano a Napoli: hashish frozen, svapo illegali e un'auto clonata Carabinieri arrestano un 29enne a Giugliano in Campania

Arrivano direttamente dalla California, dove sono legali, e il packaging è assolutamente accattivante ma qui sono illegali.

Parliamo delle svapo con marijuana e il pacco in arrivo da oltreoceano è arrivato direttamente a Giugliano in Campania. Qui, nella città a nord di Napoli, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 29enne, già noto alle forze dell’ordine.

In casa un vero e proprio campionario di droga alla moda, non solo per la qualità ma anche per il confezionamento.

Hashish frozen, svapo illegali, panetti di marijuana e bustine e confezioni colorate tra personaggi della serie animata Dragon Ball e frutta esotica.

I militari hanno trovato un chilo e 639 grammi – 21 panetti quadrati, 4 panetti rettangolari e 23 dosi in bustine, nascosti nel congelatore in cucina.

Trovati poi altri 3 chili e 900 grammi di marijuana. La droga era nella camera da letto. Sequestrati anche un pugnale a scatto e diversi macchinari per il sottovuoto.

Nel garage, poi, un’altra scoperta. Un ranger rover sport da 150 K. L’auto aveva la targa e il numero di telaio clonati di un’altra auto. Stavano cambiando le centraline e togliendo gli allarmi. Mancava poco perché quell’auto sequestrata per le indagini del caso - potesse circolare senza essere scoperta.

Il 29enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.