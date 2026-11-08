Napoli-Lazio 1-1, Rrahmani: «Siamo sempre stati con Allegri, crediamo in lui!» Amir Rrahmani post Napoli-Lazio: «Primo tempo difficile, nel secondo abbiamo dominato»

1-1 tra Napoli e Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri che salgono a quota 15 punti in campionato e sfialano al decimo posto in classifica. Un primo tempo di concessione rispetto alla pressione della squadra di Rino Gattuso, che trova il vantaggio con la rete di Frattesi.

La risposta del Napoli di Massimiliano Allegri arriva al secondo tempo con una rete su autogol di Pedraza. «Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale con una sosta di mezzo. Invece i ragazzi hano fatto tutto quello che potevano fare, come sempre», ha dichiarato il tecnico azzurro.

Rrahmani in conferenza post Napoli-Lazio

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani - titolare in campo a comporre la difesa azzurra insieme a Beukema e Rafa Marin -, ha parlato in conferenza stampa nel post gara. Di seguito le sue parole:

«Primo tempo con tante difficoltà, nel secondo tempo abbiamo dominato e potevamo anche vincere. È andata così, ma abbiamo dato tutto in campo e sono orgoglioso di questo. Abbiamo giocato bene per tutto il secondo tempo, la Lazio è prima in classifica e ha una grande pazienza nel modo di giocare: aspetta il momento giusto per attaccare, difende e riparte».

«Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui. Possiamo uscire da questa situazione, sono qui da anni e ho vissuto di tutto. Ma siamo ancora in tutte le competizioni e possiamo giocarci ogni cosa, dobbiamo dare tutto è crederci. Abbiamo avuto tanti infortuni con nove partite in un mese, ma siamo riusciti a finire queste gare provandoci e dando tutto. Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo che ha mostrato che possiamo fare di più».

«Quando non prendiamo gol il merito è della squadra e della pressione: i gol subiti dipendono da questo, non solo dalla difesa. Dobbiamo lavorare per migliorare, tanti giocatori torneranno e speriamo di non perderne altri».