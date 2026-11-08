Napoli - Lazio finisce uno a uno. Gli azzurri regalano un tempo e poi sprecano Frattesi porta in vantaggio la Lazio, Mctominay la riprende

Al Maradona, il big match tra Napoli e Lazio termina sull'1-1, un risultato che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive dei biancocelesti e restituisce agli azzurri un (mezzo) segnale di ripresa dopo il doppio scivolone tra campionato e Champions League.

La Lazio approccia la sfida con il piglio giusto, mettendo subito in apprensione la retroguardia di casa e sfiorando il vantaggio con le iniziative di Isaksen e Sutalo. Il muro azzurro cede al 28', quando Noslin inventa un corridoio perfetto per l'inserimento di Frattesi: sinistro chirurgico e pallone alle spalle di Milinkovic-Savic, per il ritorno al gol del centrocampista dopo due mesi di astinenza. Il Napoli accusa il colpo ma prova a reagire prima dell'intervallo, sbattendo però su un Mandas provvidenziale, autore di un intervento prodigioso sulla linea a negare il pareggio a Hojlund.

Nella ripresa l'inerzia cambia volto. Il Napoli alza il baricentro e trova subito il guizzo in avvio: al 3' della ripresa, un cross insidioso in area innesca una mischia furibonda in cui Pedraza, nel tentativo disperato di anticipare l'impeto di McTominay e Hojlund, devia sfortunatamente il pallone nella propria porta per l'1-1.

L'autogol riduce le distanze e galvanizza gli azzurri, che spingono alla ricerca del sorpasso. McTominay impegna severamente Mandas, Olivera fallisce una ghiotta opportunità e De Bruyne, dopo aver saltato il portiere e pregustato la gioia del gol, si vede sradicare la sfera dalla linea di porta da un salvataggio disperato di Belahyane. La gara resta vibrante e aperta a qualsiasi epilogo fino al triplice fischio di Pairetto, ma il tabellino non cambierà più. Un punto a testa che fotografa una sfida intensa e ricca di emozioni.

Il Tabellino

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Vergara (29' st Politano), De Bruyne (38' st Giovane), Gilmour (24' st Anguissa), McTominay, Olivera; Lang; Hojlund (29' st Lucca).

In panchina: Meret, Contini, Pereyra, Barido, Chiummariello, Melnyk, Lieto.

Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (16' st Lazzari), Sutalo (33' pt Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (1' st Pedraza); Frattesi (33' st Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (16' st Dele-Bashiru), Noslin.

In panchina: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic.

Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

RETI: 28' pt Frattesi (L), 3' st aut. Pedraza (N).

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lang, Gilmour, Vergara. Angoli: 6-6. Recupero: 1' pt; 4' st.