IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La realtà dei fatti Il putiferio sulla conferenza saltata di Allegri fa un po' ridere

Tutto questo gran putiferio intorno al Napoli di Massimiliano Allegri fa un po' ridere. Era chiaro sin dal primo momento che Aurelio De Laurentiis era in bolletta dopo il passaggio da Napoli di quel re delle vittorie di Pirro che risponde al nome di Antonio Conte. Come era chiaro che il caro Max avrebbe preso qualunque squadra gli assicurasse un lauto stipendio e per un numero di anni sufficiente a far valere le sue ragioni in caso di abbandono (leggi esonero) o precoce separazione (per informazioni chiedere al Milan). Ora tutti a stupirsi, o - peggio - a rizzelarsi, quando bastava guardare con obiettività la realtà dei fatti