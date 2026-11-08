Choc a Napoli, 14enne in giro con un tirapugni: "Volevo solo postare una storia" Sorpreso in Piazza del Plebiscito, è stato denunciato. Individuate anche tre persone con coltelli

Un ragazzino di appena 14 anni trovato in possesso di un tirapugni nel cuore di Napoli. È l’episodio che colpisce maggiormente tra quelli emersi durante il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato questa notte dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Un controllo che riporta l’attenzione sulla presenza di armi tra i giovanissimi e sulla diffusione di oggetti potenzialmente pericolosi anche tra chi, per età, dovrebbe essere ancora lontano da certi contesti.

La scena si è consumata in piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo della città, abitualmente attraversato da turisti, famiglie e gruppi di ragazzi. Qui i militari hanno fermato e controllato un 14enne, trovato in possesso di un tirapugni. Un oggetto tutt’altro che innocuo, concepito per amplificare la violenza di un colpo e trasformare un gesto in un’aggressione dalle conseguenze potenzialmente molto serie.

Il minorenne, studente della provincia di Napoli, quando è stato fermato si è scusato. “Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo”. Il 14enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere. Un episodio che, al di là degli aspetti giudiziari, accende ancora una volta i riflettori sul fenomeno delle armi portate addosso dai più giovani, sulla vita social che prende il sopravvento su quella reale e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione nei luoghi della movida.

Il servizio dei carabinieri, però, non si è fermato a piazza del Plebiscito. Nel corso della nottata, tre persone, rispettivamente di 23, 50 e 31 anni, sono stati denunciate perché trovate in possesso di coltelli. Anche in questi casi è scattata la denuncia mentre le armi bianche rinvenute sono state sequestrate.

L’attività di controllo ha interessato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Due uomini, di 32 e 36 anni, sono stati denunciati. Per loro anche la violazione del divieto di accesso alle aree urbane.

All’alba il servizio a largo raggio si concluderà con diversi numeri tra consumatori di droga segnalati alla Prefettura e sanzioni al codice della strada ma anche con la consapevolezza di tenere alta l’attenzione sulla devianza giovanile.

Un 14enne, trovato armato di un tirapugni in una delle piazze più rappresentative di Napoli per fare il duro sui social.

Un’età in cui la quotidianità dovrebbe essere fatta di scuola, amicizie e spensieratezza, non di oggetti capaci di trasformarsi in strumenti e rappresentazioni di violenza.