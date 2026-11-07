De Laurentiis: «Nessun caso, ho bloccato la conferenza perché...» Allegri non parla in conferenza pre Napoli-Lazio: De Laurentiis spiega il motivo

Massimiliano Allegri non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio. Il motivo è dipeso da una decisione societaria che, però, è stata comunicata ai giornalisti in sala stampa dieci minuti prima l'orario d'inizio prestabilito. Il tecnico azzurro, infatti, avrebbe dovuto presentare la gara alle ore 15:00.

A circa 10 minuti dall'orario, con la sala conferenza a Castel Volturno gremita di giornalisti, l'ufficio stampa del Napoli ha comunicato la decisione preso ed il cambio di programma.

De Laurentiis: «Nessun caso, ecco perché ho bloccato la conferenza»

Il patron azzurro ha voluto chiarire quanto successo tramite un tweet sul proprio profilo X: «Mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla», ha scritto De Laurentiis.

Di seguito le parole del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis:

In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale.